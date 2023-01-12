Гончаренко объяснил, почему вернулся в «Урал» после странного ухода из клуба в 2015 году

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о возвращении в екатеринбургский клуб.

«Время идёт. В жизни что-то меняется, но ты сохраняешь отношения. У меня были отличные воспоминания о Екатеринбурге, клуб поменялся, новые игроки. Это полностью чистый лист, начинаем всё с нуля, пробуем что-то делать.



Мой прошлый уход из «Урала» не повлиял на отношения с Ивановым. Мы почти сразу начали общаться ― спустя два-три месяца. Конфликта между нами не было.



Как меня приглашали на этот раз? Весёлая история. Я много в каких странах был из-за работы, но все друзья советовали мне съездить на Камчатку. Когда началась всем известная ситуация, когда самолёты стали летать не так, как нам всем хочется, я решил туда поехать. В августе полетели. Там замечательно! С друзьями в палатках жили на берегу Тихого океана. И вот мы там, и мне в какой-то из дней звонит Григорий Викторович: «Ну, давай, приезжай!» А я на Камчатке, восемь часов до Москвы. Думаю: «Блин, чего делать-то». Но Викторович через минуту разговора говорит: «Ну ладно, сейчас в Воронеже сыграем, а после этого — приезжай». Я как раз успел неделю на Камчатке отдохнуть, хотя за это время Иванов ещё несколько раз звонил, мы что-то обсуждали. Но при этом он не спрашивал, где я нахожусь. А я говорить не стал. Потом прилетел с Камчатки в Москву, переночевал – и сразу поехал в Екатеринбург.



Мы слишком давно друг друга знаем. Полчаса хватило, чтобы всё согласовать», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: