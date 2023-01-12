Гончаренко: у Галицкого нет полутонов — есть чёрное и белое. Он тяжёлый, но неординарный

Главный тренер «Урала» и экс-наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Галицкий — очень тяжёлый, но при этом неординарный. Ты либо привыкаешь к нему, либо нет. К чему надо привыкать? У Галицкого есть чёрное и белое. Нет полутонов. Либо всё очень хорошо, либо всё плохо», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Гончаренко занимал пост главного тренера «Краснодара» с апреля 2021 года по январь 2022 года. В сезоне-2020/2021 команда финишировала на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сейчас специалист возглавляет екатеринбургский «Урал».

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: