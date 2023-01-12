Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» совершит сделку по переходу Рюттера за рекордную для клуба сумму

«Лидс Юнайтед» совершит сделку по переходу Рюттера за рекордную для клуба сумму
Комментарии

Французский нападающий «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттер близок к переходу в английский «Лидс Юнайтед». Для «Лидса» сумма этой сделки станет рекордной в истории клуба. Как сообщает «твиттер» talkSPORT, английский клуб заплатит за футболиста около € 40 млн.

По сообщениям источника 20-летний француз уже согласовал личные условия с «Лидсом».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Рюттер провёл 15 матчей за «Хоффенхайм». Форвард отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Лидс Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» (44).

Трансфер за € 120 млн отменяется? Чемпион мира послал многозначительный сигнал «Челси» Трансфер за € 120 млн отменяется? Чемпион мира послал многозначительный сигнал «Челси»

Видео: Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023