«Лидс Юнайтед» совершит сделку по переходу Рюттера за рекордную для клуба сумму

Французский нападающий «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттер близок к переходу в английский «Лидс Юнайтед». Для «Лидса» сумма этой сделки станет рекордной в истории клуба. Как сообщает «твиттер» talkSPORT, английский клуб заплатит за футболиста около € 40 млн.

По сообщениям источника 20-летний француз уже согласовал личные условия с «Лидсом».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Рюттер провёл 15 матчей за «Хоффенхайм». Форвард отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Лидс Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» (44).

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