Филипенко рассказал, как Гончаренко предложил ему перейти в «Урал»

Защитник «Урала» Егор Филипенко рассказал, как получил предложение о переходе в екатеринбургский клуб. Ранее спортсмен выступал за «Шахтер-Солигорск».

«Мне позвонил Виктор Михайлович и сказал: «Егор, я хотел бы, чтоб ты пришёл в «Урал». Я долго не думал, естественно, и согласился, потому что, учитывая мой возраст, получить предложение от команды Премьер-Лиги уже не рассчитывал. Не думал, что могу пойти на повышение в плане чемпионата и команды.

Не скрою, что для меня это было приятно, это новый вызов. Единственное, что оставалось, так это согласовать все вопросы с футбольным клубом «Шахтёр», так как у меня был действующий контракт. И я благодарен руководству, которое пошло мне навстречу и отпустило меня», — приводит слова Филипенко официальный сайт «Урала».