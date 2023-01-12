Защитник «Краснодара» Бородин перешел в «Бейтар Иерусалим» на правах аренды
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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин перешел в израильский клуб «Бейтар Иерусалим» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «быков».
Центральный защитник проведёт остаток сезона в Иерусалиме. Срок аренды истекает 30 июня 2023 года.
Сергей Бородин является выпускником академии «Краснодара». Он провёл за основную команду чёрно-зелёных 16 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне Бородин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забив один гол. «Краснодар» набрал 25 очков в 17 играх и занимает восьмое место в таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
«Бейтар» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Маккаби» из Хайфы (42).
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