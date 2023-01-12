Media Foot: «Арсенал» рассматривает Эдена Азара в качестве альтернативы Мудрику

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Media Foot.
По информации источника, «Арсенал» рассматривает Азара в качестве альтернативы вингеру донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику, в случае, если украинец предпочтёт перейти в «Челси». Руководство «пушкарей» уже связалось с «Реалом», чтобы узнать условия перехода бельгийца, чей контракт со «сливочными» истекает в конце сезона, уже в зимнее трансферное окно.
Ранее появилась информация, что мадридский клуб хочет избавиться от Азара, сам же бельгиец не настроен переходить в новую команду до конца текущего сезона. Напомним, бельгиец стал футболистом «Реала» летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн.
«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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