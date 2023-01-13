Тер Штеген: рады будем сыграть с «Реалом» и победить их в финале Суперкубка Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Бетисом» (2:2, 4:2 – по пенальти).

«Матч против «Бетиса» был суперсложным. Они много владели мячом. Мы рады выйти в финал». Серия пенальти? Разум и интуиция. То, что вы изучаете, не всегда совпадает с тем, что происходит в пенальти. Это также вопрос удачи. Хотелось бы, чтобы в матчах было меньше работы.

В первом тайме мы играли хорошо, много владея мячом. Во втором тайме нам было трудно. Впереди отличный финал. Все здесь хотят увидеть этот матч, и мы рады будем сыграть с «Реалом» и победить их», — приводит слова Тер Штегена Marca.

Финал Суперкубка Испании пройдёт 15 января.

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