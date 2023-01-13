«Барселона» в рекордный 25-й раз сыграет в матче за Суперкубок Испании, «Реал» — в 18-й

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом».
«Барселона» в рекордный 25-й раз сыграет в матче за Суперкубок Испании. «Реал» достиг этого в 18-й раз в своей истории.
В финале каталонский клуб встретится с «Реалом», который достиг этого в 18-й раз в истории.
Эль-Класико состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 13 раз. На втором месте находится «Реал». «Королевский клуб» становился победителем турнира 12 раз.
Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершилась победой каталонского клуба в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.
«Реал», в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над «Валенсией» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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