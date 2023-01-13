Больше половины игроков юношеской сборной ДР Конго не прошли тест на биологический возраст

Юношеская сборная ДР Конго по футболу не сможет принять участие в предстоящей квалификации Кубка африканских наций по необычной причине, сообщает BBC.



Накануне команда из игроков до 17 лет, в предварительном составе которой заявлено 40 футболистов, прошла тестирование на биологический возраст. Выяснилось, что из них 25 спортсменов на самом деле старше, чем официально следует из документов.



Также отмечается, что из 15 футболистов, которые сумели пройти тест, лишь пятеро выполнили необходимые административные формальности, которые бы позволяли им отправиться на турнир.



Кубок африканских наций для команд U‑17 пройдет в апреле в Алжире. В квалификационной группе, матчи которой стартуют 12 января, сборная ДР Конго должна была встретиться с ЦАР, Чадом и Камеруном.



Напомним, что ранее Камерунская федерация футбола объявила, что 21 из 30 игроков, вызванных в юношескую сборную до 17 лет на отборочные матчи молодежного чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста.

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