Червиченко: для Баринова переход из «Локомотива» в «Бешикташ» — не повышение в классе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе российского полузащиника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».
«Тут всё зависит от личных приоритетов и желания разнообразить жизнь. Сказать, что в Турции лучше, лично я не могу. Ну, может, теплее немного. Вряд ли можно сравнивать Стамбул с Москвой по комфорту и всему остальному. Если просто поиграть за границей — возможно.
Переход в «Бешикташ» — это не шаг вперёд и не повышение в классе. Но и не особое понижение с учётом нынешней позиции «Локомотива» в турнирной таблице. Я бы назвал это элементом разнообразия жизни, не более того. Всё зависит индивидуально от человека», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.
Баринов текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.
- 13 января 2023
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48