Червиченко: для Баринова переход из «Локомотива» в «Бешикташ» — не повышение в классе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе российского полузащиника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Тут всё зависит от личных приоритетов и желания разнообразить жизнь. Сказать, что в Турции лучше, лично я не могу. Ну, может, теплее немного. Вряд ли можно сравнивать Стамбул с Москвой по комфорту и всему остальному. Если просто поиграть за границей — возможно.



Переход в «Бешикташ» — это не шаг вперёд и не повышение в классе. Но и не особое понижение с учётом нынешней позиции «Локомотива» в турнирной таблице. Я бы назвал это элементом разнообразия жизни, не более того. Всё зависит индивидуально от человека», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.



Баринов текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.