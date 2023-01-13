Ледяхов: Глушаков может играть в РПЛ ещё года три, потому что это турнир низкого качества

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы покинувшего «Химки» хавбека Дениса Глушакова в Российской Премьер-лиге.
«Глушаков ещё в хорошей в форме. Я сам в этом воочию убедился, когда несколько дней был в Химках в августе. Он спокойно ещё года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ — турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества.
Если Денис настолько в порядке, то может ли он найти клуб заграницей? Вряд ли, потому что вы видите, в каком положении находится Россия. Клубы из ближнего зарубежья — вполне возможно. Физически он готов очень хорошо, а его техническое оснащение мы знаем», — приводит слова Ледяхова Legalbet.
Ранее стало известно о расставании Глушакова и «Химок» по обоюдному согласию. 35-летний полузащитник сыграл 19 матчей в текущем сезоне, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
- 13 января 2023
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40