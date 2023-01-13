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Ледяхов: Глушаков может играть в РПЛ ещё года три, потому что это турнир низкого качества

Ледяхов: Глушаков может играть в РПЛ ещё года три, потому что это турнир низкого качества
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы покинувшего «Химки» хавбека Дениса Глушакова в Российской Премьер-лиге.

«Глушаков ещё в хорошей в форме. Я сам в этом воочию убедился, когда несколько дней был в Химках в августе. Он спокойно ещё года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ — турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества.

Если Денис настолько в порядке, то может ли он найти клуб заграницей? Вряд ли, потому что вы видите, в каком положении находится Россия. Клубы из ближнего зарубежья — вполне возможно. Физически он готов очень хорошо, а его техническое оснащение мы знаем», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Ранее стало известно о расставании Глушакова и «Химок» по обоюдному согласию. 35-летний полузащитник сыграл 19 матчей в текущем сезоне, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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