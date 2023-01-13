Агапов рассказал об адаптации в ЦСКА

Защитник ЦСКА Илья Агапов высказался об адаптации в армейском клубе.
«Адаптация в любом случае понадобится. ЦСКА тоже играет в три центральных защитника, но у каждого тренера есть своё видение игры, тактика, требования, детали какие-то, нужно всё это усвоить. Но это моя работа, так что больших проблем не будет, за время сборов должен справиться.
Реально ли бороться за золото с «Зенитом»? В таблице, если правильно помню, отрыв от «Зенита» составляет 13 очков. Верно? Давайте будем объективны, это многовато. Но могу сказать за себя и, наверное, за своих партнеров: мы точно сделаем всё возможное, чтобы до последнего бороться за самое высокое место. А там уже будет видно, кто и на что наиграет», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».
ЦСКА (29) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» (42) — на первой строчке.
- 13 января 2023
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