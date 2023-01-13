Илья Агапов объяснил, почему перешёл в ЦСКА, а не в «Локомотив»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов рассказал, почему из «Пари Нижний Новгород» перешёл в армейский клуб, а не в «Локомотив».

«Не перешёл в «Локомотив» из-за денег? Нет, точно не деньги. Я даже не знал условий, которые предлагал «Локомотив».

Во-первых, был предметный интерес от тренера. По словам агента, Федотов был лично во мне заинтересован, его помощники следили за мной по матчам в Премьер-Лиге. Во-вторых, роль сыграл агент. Салугин же местный воспитанник, ему было легче и приятнее договариваться с ЦСКА. Он меня как-то прямо настраивал на переход сюда (смеётся)», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».

За нижегородскую команду защитник сыграл в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.