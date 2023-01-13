«Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью в товарищеском матче, забив восемь мячей

«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Баварией» в товарищеском матче. Встреча проходила в Мюнхене, её обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.



Немцы уверенно начали матч – уже на девятой минуте форвард Лерой Зане забил первый гол своей команды после передачи Райана Гравенберха. Мюнхенцы вели в счёте лишь восемь минут – Лука Сучич ассистировал Секу Койта, который забил ответный гол гостей. Во втором тайме австрийцы сумели забить два гола в течение трёх минут: сначала ворота Свена Ульрайха поразил форвард Карим Конате, а затем он же отдал передачу на Ноа Окафора, который был точен. Мюнхенцы сумели установить равенство на табло благодаря мячам Арийона Ибрахимовича и Кингсли Комана. В концовке встречи команды ещё раз обменялись голами — Матис Тель вывел немцев вперёд, но минуту спустя Окафор оформил дубль и установил окончательный результат — 4:4.