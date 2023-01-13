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«Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью в товарищеском матче, забив восемь мячей

«Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью в товарищеском матче, забив восемь мячей
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«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Баварией» в товарищеском матче. Встреча проходила в Мюнхене, её обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Немцы уверенно начали матч – уже на девятой минуте форвард Лерой Зане забил первый гол своей команды после передачи Райана Гравенберха. Мюнхенцы вели в счёте лишь восемь минут – Лука Сучич ассистировал Секу Койта, который забил ответный гол гостей. Во втором тайме австрийцы сумели забить два гола в течение трёх минут: сначала ворота Свена Ульрайха поразил форвард Карим Конате, а затем он же отдал передачу на Ноа Окафора, который был точен. Мюнхенцы сумели установить равенство на табло благодаря мячам Арийона Ибрахимовича и Кингсли Комана. В концовке встречи команды ещё раз обменялись голами — Матис Тель вывел немцев вперёд, но минуту спустя Окафор оформил дубль и установил окончательный результат — 4:4.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 января 2023, пятница. 20:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 4
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Зане – 9'   1:1 Койта – 17'   1:2 Конате – 51'   1:3 Окафор – 54'   2:3 Ибрахимович – 69'   3:3 Коман – 71'   4:3 Тель – 88'   4:4 Окафор – 89'
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