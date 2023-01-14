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Джанкарло Марокки: Кьеза в матче с «Наполи» был ужасен

Джанкарло Марокки: Кьеза в матче с «Наполи» был ужасен
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Бывший игрок «Ювентуса» Джанкарло Марокки прокомментировал поражение туринского клуба в матче с «Наполи».

«Я ждал подобного матча, но думал, что «Ювентус» не оставит свободного пространства «Наполи». Я ставил на Кьезу, но он плохо читал матч и был ужасен, не помогая ни в атаке, ни в обороне. Поздравляю замечательный «Наполи» с этим успехом. Команда Спаллетти прекрасна», — приводит слова Марокки Tutto Mercato.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Наполи» над «Ювентусом» со счётом 5:1.

«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.

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