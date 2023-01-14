Джанкарло Марокки: Кьеза в матче с «Наполи» был ужасен

Бывший игрок «Ювентуса» Джанкарло Марокки прокомментировал поражение туринского клуба в матче с «Наполи».



«Я ждал подобного матча, но думал, что «Ювентус» не оставит свободного пространства «Наполи». Я ставил на Кьезу, но он плохо читал матч и был ужасен, не помогая ни в атаке, ни в обороне. Поздравляю замечательный «Наполи» с этим успехом. Команда Спаллетти прекрасна», — приводит слова Марокки Tutto Mercato.



Напомним, встреча завершилась разгромной победой «Наполи» над «Ювентусом» со счётом 5:1.



«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.