Криштиану Роналду рассказал о важнейшем трофее в его карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу на Евро-2016 важнейшим трофеем в карьере.
В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.
«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растёшь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растёшь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал Роналду на канале LiveScore.
Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:
- 14 января 2023
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
-
01:51
-
01:45
-
01:38
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:43
-
00:39
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 13 января 2023
-
23:58
-
23:49
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
22:54
-
22:40