Криштиану Роналду рассказал о важнейшем трофее в его карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу на Евро-2016 важнейшим трофеем в карьере.



В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.



«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растёшь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растёшь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал Роналду на канале LiveScore.



Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.



Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

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