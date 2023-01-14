Гаранин рассказал о предложении Галицкого возглавить «Краснодар-2»

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин признался, что ему предлагали возглавить «Краснодар-2».
«Мне было очень приятно, когда Сергей Галицкий, такой человек, обратил взгляд на Гаранина. Мы с ним очень долго и плотно общались. Было интересно слушать мысли футбольного человека, погружённого в детали. Я практически слушал коллегу по тренерскому цеху.
Сейчас я говорю впечатления о руководителе, который задаёт вопрос про определённые упражнения. Мы общаемся, приводим аргументы, обсуждаем упражнение с точки зрения того, что может получить игрок.
Не счёл ли я для себя оскорбительным предложение возглавить вторую команду «Краснодара», а не первую? Да вы что?! Мало того что Сергей Николаевич серьёзный человек, и, если он обратил внимание на наш тренерский штаб, это очень приятно. Но я принял немножечко другое решение», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
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