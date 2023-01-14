Агапов — о дебюте в сборной: хочется это сделать скорее, теперь уже в статусе игрока ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, а также заявил, что хочет дебютировать за национальную команду как можно скорее.



«Обидно ли, что в сборной так и не дебютировал? Нет, с чего? Воспринял это нормально. Значит, дебютирую в другой раз. Конечно, хочется это сделать как можно скорее, теперь уже в статусе игрока ЦСКА.



С кем больше общался? С кем уже был знаком. В первую очередь с Литвиновым, Хлусевичем, Сильяновым. Сбор и матчи интересные получились. Нас и в Душанбе тепло встретили, и в Ташкенте. Тюбетейки подарили, еще что‑то. Народу было очень много на матчах, в Таджикистане даже чуть давка на стадионе не началась. Было интересно, так что точно ни о чем не жалею.



Индивидуального разговора с Карпиным не было. Один раз поговорили тет‑а‑тет: когда обратно прилетели. У нас же на следующий день уже кубковый матч был, он спросил, куда мне. Я объяснил, что у нас как раз матч тут будет. А Валерий Георгиевич ответил: хорошо, что лететь никуда не нужно. Вот такой разговор», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».



Агапов был в составе сборной России на товарищеские матчи с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) в ноябре, но на поле не выходил.

Новость по теме Агапов рассказал об адаптации в ЦСКА