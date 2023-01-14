Булатов: отсутствие Промеса на сборе «Спартака» точно скажется на его игре

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов высказался о том, что Квинси Промес не полетел на сборы со «Спартаком» в Дубай.
«Такая подготовка скажется на его игре, сто процентов. Не сказаться это просто не может. Партнёры по основной команде сами заставляют тебя играть в более быстрый футбол, в футбол более высокого уровня. Когда вокруг только молодёжь, качество тренировочного процесса снижается. Скорость принятия решений, скорость командной игры – всё ниже.
Плюс, конечно, работа под руководством Абаскаля. Ты каждый день выполняешь и нарабатываешь уровень взаимодействия с партнёрами. Это, конечно, минус в подготовке Промеса. Я не знаю, как это можно компенсировать. Это точно скажется на его игре в чемпионате», — приводит слова Булатова Metaratings.
- 14 января 2023
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