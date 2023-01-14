Тен Хаг рассказал, какие уроки извлёк из совместной работы с Гвардиолой в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чему научился у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы за время совместной работы в «Баварии».

52-летний голландец возглавлял дубль мюнхенцев, когда испанец руководил первой командой. Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» тен Хага встретится с «Манчестер Сити» Гвардиолы на «Олд Траффорд» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.



«Чтобы рассказать, чему я научился у Гвардиолы, нужно слишком много времени. Мне не хватит полминуты, чтобы ответить на этот вопрос.



Самое лучшее, что я извлёк из работы с ним, – это желание владеть инициативой. В футболе важное значение имеет результат, однако вы хотите добиваться его определённым образом, развлекаясь. Лучший футбол – это не только победы, но и способность развлекать фанатов», – цитирует тен Хага UtdDistrict.

Манчестерское дерби пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атуэлла прозвучит в 15.30 мск.

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