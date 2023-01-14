Тен Хаг рассказал, какие уроки извлёк из совместной работы с Гвардиолой в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, чему научился у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы за время совместной работы в «Баварии».
52-летний голландец возглавлял дубль мюнхенцев, когда испанец руководил первой командой. Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» тен Хага встретится с «Манчестер Сити» Гвардиолы на «Олд Траффорд» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Чтобы рассказать, чему я научился у Гвардиолы, нужно слишком много времени. Мне не хватит полминуты, чтобы ответить на этот вопрос.
Самое лучшее, что я извлёк из работы с ним, – это желание владеть инициативой. В футболе важное значение имеет результат, однако вы хотите добиваться его определённым образом, развлекаясь. Лучший футбол – это не только победы, но и способность развлекать фанатов», – цитирует тен Хага UtdDistrict.
Манчестерское дерби пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атуэлла прозвучит в 15.30 мск.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема. Видеоролик:
- 14 января 2023
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:31
-
05:28
-
05:25
-
04:58
-
04:48
-
04:40
-
04:39
-
04:38
-
04:29
-
04:10
-
03:55
-
03:54
-
03:53
-
03:30
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
-
01:51
-
01:45
-
01:38
-
01:02