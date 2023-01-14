Игрок «МЮ» Каземиро похвалил главного тренера команды тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге.



«Он очень умный тренер. Тен Хаг знает, чего он может требовать от каждого игрока. Я бы не сказал, что он просит меня о чём-то, чего я не могу сделать. Он тренер, который одержим победой. Немногие тренеры, с которыми я сталкивался в своей карьере, обладали такой же одержимостью.



Тен Хаг пришёл в клуб не так давно, он продолжает процесс внедрения своей философии. Он из тех, кто всегда хочет побеждать: даже на тренировках всегда хочет лучшего. Тен Хаг — трудолюбивый специалист и многого требует от своих игроков, чтобы мы всегда были на высоте, и это важно для нас. Для него важна каждая тренировка», — приводит слова Каземиро Mirror.



Летом 2022 года 30-летний бразилец подписал контракт с «МЮ». Ранее он выступал за «Реал».



В текущем сезоне Каземиро провел 26 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: