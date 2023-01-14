Карло Анчелотти: ключ к победе в матче с «Барселоной» не в интенсивности

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок Испании с «Барселоной».



«Все трофеи важны, они придают уверенности и создают хорошую атмосферу. Мы играем за трофей и попытаемся завоевать его. Мы можем оценить своё состояние. Команда мотивирована, нам комфортно, потому что мы привыкли к такому давлению. Мы уверены в себе.



Не знаю, является ли интенсивность лучшим способом обыграть «Барселону». Нужно сыграть полный матч, успешно выйти из-под давления. Есть много различных факторов, ключ к победе не в интенсивности. Мы должны отыграть весь матч на одном высоком уровне», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 15 января, на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало игры — в 22:00 мск.