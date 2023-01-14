Сёмин: самое главное для сборной России — набрать пять запланированных матчей в 2023 году

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«РФС представили график матчей сборной, исходя из реальной ситуации. Это всё обдумано, проработано и согласовано с Карпиным. Нормальное, хорошее явление. Самое главное — набрать ещё эти пять запланированных матчей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).