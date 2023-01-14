Сборная России планирует провести пять товарищеских матчей в 2023 году

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять товарищеских матчей сборной России. Об этом сообщило ТАСС.



У национальной команды предварительно запланированы пять учебно-тренировочных сборов. Сроки, в которые национальная команда может провести товарищеские игры, следующие: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.



Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).