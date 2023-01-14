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Александр Мостовой: хочу быть полезным российскому футболу и получить тренерскую лицензию

Александр Мостовой: хочу быть полезным российскому футболу и получить тренерскую лицензию
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Бывший российский футболист Александр Мостовой сообщил, что хотел бы получить тренерскую лицензию.

«В своё время я не мог получить тренерскую лицензию, потому что жил за границей, ещё по ряду других причин. Сейчас хотелось бы получить тренерскую лицензию. Понимаю, что можно быть полезным нашему футболу не только в качестве тренера.

Многие не знают, что мне уже не 30 и даже не 40 лет, а жизнь, к сожалению, очень короткая. Буду сейчас думать касательно этого. Хотелось бы с удовольствием быть нужным российскому футболу. Буду рассматривать этот вариант», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Мостовой завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Во время карьеры Мостовой выступал за такие клубы, как «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта», и другие команды.

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