Мостовой: Баринову однозначно стоит идти в «Бешикташ». Они борются за еврокубки

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Если такое предложение есть, то однозначно стоит уезжать. «Бешикташ» — довольно известная команда не только в Турции. Они всегда борются за еврокубки.



Тем более в сегодняшней ситуации вдвойне плюс — будет возможность играть на международной арене. «Локомотив» должен подняться и без Баринова. Поддерживаю такой переход», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Баринов находится в структуре «Локомотива» более 11 лет. В нынешнем сезоне в 20 матчах во всех турнирах полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.