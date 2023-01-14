«Райо Вальекано» выиграл в гостях у «Вальядолида» в матче Ла Лиги

Сегодня, 14 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

Несмотря на статус у «Вальядолида» хозяина поля, именно «Райо Вальекано» владел преимуществом. Благодаря этому гости получили право исполнить 11-метровый удар, который полузащитник Иси Паласон реализовать не сумел — голкипер Хорди Масип парировал удар.

Масип («Вальядолид») в прыжке вытаскивает пенальти!

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Но во втором тайме Иси Паласон сумел исправиться за нереализованный пенальти. На 65-й минуте он смог реализовать голевой момент после передачи Альваро Гарсии и подарить своей команде минимальную победу над «Вальядолидом» — 1:0.

Паласон («Райо Вальекано») исправился за незабитый пенальти: