Юрий Газинский подтвердил, что футболисты «Урала» выполнили задания на время отпуска

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о выполнении всех заданий на время отпуска и поделился ожиданиями от предстоящих тренировочных сборов.

«Выполнили все задания, которые нам дал тренерский штаб. В программе был и тренажерный зал, и беговая работа.



Нас ждут три сбора, а это фундамент, который нужно в ходе подготовки заложить, чтобы провести оставшуюся часть сезона на прежнем уровне, что было в первой части», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

33-летний Газинский стал футболистов «Урала» на правах свободного агента летом 2022 года. В новой команде полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик: