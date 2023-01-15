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«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Исака на 89-й минуте

«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Исака на 89-й минуте
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 1:0.

Хозяева имели преимущество, которое выразилось в серьёзное превосходство по ударам в сторону ворот соперника. Однако на 70-й минуте был отменён гол нападающего «Фулхэма» Александра Митровича с пенальти. Форвард дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара. Победный гол хозяев на 89-й минуте забил нападающий Александер Исак. Ему ассистировал Каллум Уилсон.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей. «Фулхэм» (31) располагается на шестой строчке.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Исак – 89'
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