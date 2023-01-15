«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Исака на 89-й минуте

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 1:0.



Хозяева имели преимущество, которое выразилось в серьёзное превосходство по ударам в сторону ворот соперника. Однако на 70-й минуте был отменён гол нападающего «Фулхэма» Александра Митровича с пенальти. Форвард дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара. Победный гол хозяев на 89-й минуте забил нападающий Александер Исак. Ему ассистировал Каллум Уилсон.



«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей. «Фулхэм» (31) располагается на шестой строчке.