«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Исака на 89-й минуте

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 1:0.
Хозяева имели преимущество, которое выразилось в серьёзное превосходство по ударам в сторону ворот соперника. Однако на 70-й минуте был отменён гол нападающего «Фулхэма» Александра Митровича с пенальти. Форвард дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара. Победный гол хозяев на 89-й минуте забил нападающий Александер Исак. Ему ассистировал Каллум Уилсон.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей. «Фулхэм» (31) располагается на шестой строчке.
- 15 января 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:22
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:15