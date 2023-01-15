«Тоттенхэм» — «Арсенал»: автогол Льориса вывел гостей вперёд на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» выигрывает со счётом 1:0.



На 14-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вошёл в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил мяч в сетку — автогол.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:1. В составе «канониров» отличились Томас Парти, Габриэл Жезус и Гранит Джака. У соперника единственный мяч забил Гарри Кейн с пенальти.



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 44 очка. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 33 очка.