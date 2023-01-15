Юран: надо понять, Дзюба хочет перейти в «Торпедо» из-за желания играть или из-за Москвы

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о потенциальном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».
«Сначала пусть Дзюба подпишет контракт, а потом уже можно будет о чём-то говорить. Не знаю, сможет ли помочь «Торпедо»: нужно у Артёма спрашивать — какая у него сейчас мотивация. Как и надо понять, Дзюба хочет перейти в «Торпедо» из-за желания играть или из-за Москвы. Должен сам сказать, что есть мотивация помочь команде вылезти из подвала», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ранее появилась информация, что Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона 2022/2023. В данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.
- 15 января 2023
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