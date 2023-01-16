«ПСЖ» уступил «Ренну», потерпев второе поражение в трёх последних матчах Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» принимал «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Роазон Парк». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 65-й минуте единственный гол в матче забил малийский защитник Амали Траоре после передачи Адриена Трюффера.



Отметим, что эта встреча стала для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 300-й на клубном уровне.



«Пари Сен-Жермен» упустил возможность увеличить преимущество над «Лансом» (44 очка) в турнирной таблице Лиги 1. Команда Кристофа Галтье по-прежнему занимает первое место, имея в активе 47 баллов. «Ренн» набрал 37 очков и расположился на пятой позиции. Парижане потерпели второе поражение в трёх последних матчах Лиги 1, в матче 17-го тура они уступили «Лансу» (1:3).



Столичная команда в следующем туре сыграет с «Реймсом», встреча состоится 29 января. Напомним, 19 января «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче сыграет со сборной из лучших игроков ведущих саудовских клубов, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».



«Ренн» в матче 20-го тура Лиги 1 встретится с «Лорьяном».