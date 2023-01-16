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«Рома» обыграла «Фиорентину» благодаря дублю Пауло Дибалы

«Рома» обыграла «Фиорентину» благодаря дублю Пауло Дибалы
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Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на стадионе «Олимпико» принимала «Фиорентину». Финальный свисток главного арбитра Антонио Джуа зафиксировал победу римлян со счётом 2:0.

Гости остались в меньшинстве уже на 24-й минуте – к этому моменту бразильский защитник «фиалок» Додо получил вторую жёлтую карточку. Команда Жозе Моуринью сумела воспользоваться численным преимуществом под занавес первого тайма: Тэмми Абрахам ассистировал аргентинскому форварду Пауло Дибале, который нанёс точный удар по воротам Пьетро Терраччано. На 82-й минуте Дибала оформил дубль с передачи всё того же Абрахама.

Победа позволила римлянам набрать 34 очка и догнать «Аталанту» (6-я позиция) в турнирной таблице Серии А. У «Фиорентины» по-прежнему 23 очка, команда расположилась на девятом месте.

Италия - Серия А. 18-й тур
15 января 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Дибала – 40'   2:0 Дибала – 82'
Удаления: нет / Додо – 24'
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