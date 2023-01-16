Мовсесьян: Карраскаль до лета планирует играть за ЦСКА и бороться за титул

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о будущем нападающего московского клуба Хорхе Карраскаля в контексте слухов о его уходе из России.
«Как таковых офферов мы не получали. Идёт элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. Это целая работа — выяснять, за сколько можно забрать футболиста. Такая работа ведётся. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.
Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул. А дальше уже, если возьмём титул, предложения примут», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.
В текущем сезоне РПЛ на счету Карраскаля 16 матчей, в которых он забил пять голов.
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