Мовсесьян: Карраскаль до лета планирует играть за ЦСКА и бороться за титул

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о будущем нападающего московского клуба Хорхе Карраскаля в контексте слухов о его уходе из России.

«Как таковых офферов мы не получали. Идёт элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. Это целая работа — выяснять, за сколько можно забрать футболиста. Такая работа ведётся. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.

Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул. А дальше уже, если возьмём титул, предложения примут», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

В текущем сезоне РПЛ на счету Карраскаля 16 матчей, в которых он забил пять голов.