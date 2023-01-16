Мойзес: хочу остаться в ЦСКА на долгое время

Бразильский игрок столичного ЦСКА Мойзес заявил о желании остаться в армейской команде на длительный промежуток времени. Футболист заявил, что хочет как можно лучше проявить себя в аренде, чтобы армейцы полноценно выкупили его контракт.

«Показалось, что болельщики признали меня. Это очень важно! Когда выхожу на поле в футболке ЦСКА, готов отдать всё, чтобы команда показала хорошую игру и добилась необходимого результата. Думаю, что могу и должен играть лучше. Буду к этому стремиться! Хочу дарить радость многочисленным болельщикам ЦСКА.

Хочу ли я продолжить играть за ЦСКА после аренды, которая рассчитана до конца сезона? Надеюсь хорошо отработать этот период. Впереди вторая часть сезона, сделаю всё, чтобы провести её наилучшим образом. Вы задали прямой вопрос о будущем, и я вам так же прямо отвечу. Моя цель в том, чтобы продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем. Меня прекрасно приняли, чувствую себя очень комфортно. Постараюсь своей игрой убедить руководство клуба в том, что мой трансфер стоит выкупить.

Хочу ли я остаться в ЦСКА на долгое время? Именно так! Я с самого начала не планировал просто приехать на один сезон, чтобы годик поиграть и уехать обратно. На месте убедился, что оказался в сильном и амбициозном клубе. Хочется идти вперёд вместе с командой! Разумеется, одного моего желания недостаточно. Нужно доказать, что могу быть полезен», — приводит слова Мойзеса Bobsoccer.