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Игрок ЦСКА Лукин: Акинфеев показывал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Такое давление было!

Игрок ЦСКА Лукин: Акинфеев показывал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Такое давление было!
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о вопросах по истории армейского клуба от капитана команды Игоря Акинфеева.

«На теории нам показывали старые нарезки. Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно.

На сборах в бане Акинфеев тоже кому-то проверку устраивал по истории ЦСКА. Так я метнулся в комнату и нырял в конспекты по ЦСКА. Шучу, на самом деле я с детства ходил на стадион и знал все факты. И готов к новым вопросам!» — приводит слова Лукина Sport24.

18-летний Лукин — воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев защитник дебютировал в сезоне-2022/2023, сыграв по одному матчу в чемпионате и Кубке России. Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год.

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