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Тренер «Зенита»: в Бразилии говорили, что Педро сильнее Эндрика, которого взял «Реал»

Тренер «Зенита»: в Бразилии говорили, что Педро сильнее Эндрика, которого взял «Реал»
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Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о 16-летнем полузащитнике «Коринтианс» Педро Энрике, на которого санкт-петербургский клуб получил приоритетное право покупки в результате обмена нападающего Юри Алберто, сравнив его с его ровесником форвардом «Палмейраса» Эндриком, который присоединится к мадридскому «Реалу» через два года.

«Что из себя представляет 16-летний Педро? Пока это всё‑таки не игрок «Зенита». Но я его хорошо знаю. Это большой талант. Про него много говорят в Бразилии. И даже какое‑то время писали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, которого приобрёл мадридский «Реал». Что касается нас, будем наблюдать за Педро, следить за ним. Сейчас ему 16 лет, а он играет за сборную Бразилии U20.

На какой позиции он играет? Крайний полузащитник. Его сильные стороны — обыгрыш, в том числе на хорошей скорости, достаточно техничный игрок и много забивает», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

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