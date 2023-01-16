Тикнизян — о начале сборов «Локомотива» в ОАЭ: есть ощущение, что мы здесь дней тридцать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от начала тренировочных сборов в ОАЭ.



«Если честно, то очень тяжело. Но я думаю, что через эту работу в дальнейшем будет гораздо проще и лучше в плане функциональной готовности.



Я думаю, все скучали по интенсивной работе, потому что когда ты полностью проходишь такой тренировочный лагерь, получаешь внутреннее удовольствие — то, что выиграл борьбу у самого себя, смог преодолеть какие-то свои страхи. От этого ты только прогрессируешь, делаешь шаг вперёд. Есть ощущение, что мы здесь дней тридцать», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.