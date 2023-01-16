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Генеральный директор «Арарат-Армении»: я бы хотел видеть Глушакова в нашем клубе

Генеральный директор «Арарат-Армении»: я бы хотел видеть Глушакова в нашем клубе
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Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян заявил, что в клубе были бы рады видеть полузащитника Дениса Глушакова, который недавно расторг контракт с «Химками» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Конечно, я бы хотел видеть Дениса в нашем клубе! По этому поводу мы ещё не общались, но всегда рад его видеть и слышать на армянской земле. Хотя Глушаков сейчас в такой хорошей форме, что ему 100 процентов какой-то российский клуб предложит контракт. Но, если что, Армения для Дениса всегда открыта», — приводит слова Галстяна Sport24.

Галстян — первый тренер 35-летнего полузащитника. В текущем сезоне РПЛ Денис Глушаков принял участие в 14 матчах и стал автором одной голевой передачи.

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