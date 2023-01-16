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Ярослав Ракицкий отреагировал на возвращение в «Шахтёр»

Ярослав Ракицкий отреагировал на возвращение в «Шахтёр»
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Защитник Ярослав Ракицкий, который присоединился к «Шахтёру» на правах свободного агента, отреагировал на возвращение в стан «горняков».

«Я очень рад вернуться в «Шахтёр», — приводит слова 33-летнего Ракицкого «твиттер» клуба.

Ракицкий защищал цвета «Шахтёра» в период с 2009 по 2019 год. С 2019 по 2022 год Ярослав играл за «Зенит».

Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.

На данный момент «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 30 очков.

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