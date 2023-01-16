Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтёр»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтёр».
«33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий на правах свободного агента переходит в «Шахтёр». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
Напомним, Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За первую команду оранжево-чёрных он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев», — гласит заявление пресс-службы «горняков».
С 2019 по 2022 год Ярослав играл за «Зенит».
Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.
На данный момент «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 30 очков.
- 16 января 2023
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