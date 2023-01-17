Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси, Неймар и Винисиус — в сборной лучших игроков года из Южной Америки по версии IFFHS

Месси, Неймар и Винисиус — в сборной лучших игроков года из Южной Америки по версии IFFHS
Комментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков 2022 года из Южной Америки. В команду вошли 7 аргентинцев и 4 бразильца.

Полностью символическая сборная лучших игроков из Южной Америки по версии IIFHS выглядит следующим образом:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022. ФИФА многое не понравилось Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022. ФИФА многое не понравилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023