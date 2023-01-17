Месси, Неймар и Винисиус — в сборной лучших игроков года из Южной Америки по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков 2022 года из Южной Америки. В команду вошли 7 аргентинцев и 4 бразильца.



Полностью символическая сборная лучших игроков из Южной Америки по версии IIFHS выглядит следующим образом:



Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);



Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);



Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);



Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).