Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022. ФИФА многое не понравилось

По итогам ЧМ-2022 дисциплинарный комитет ФИФА вынес решения по пяти ассоциациям: наказания за разного рода нарушения получили или получат Мексика, Эквадор, Сербия, Хорватия и Аргентина.

Эквадор 🇪🇨

Эквадорская ассоциация получила штраф в размере 20 тыс. швейцарских франков, а также будет вынуждена закрыть трибуну за воротами в следующем матче из-за скандирования дискриминационных кричалок во время матча-открытия ЧМ. Эквадорцы подшучивали над чилийскими болельщиками, которые хотели занять место их сборной на турнире после санкционирования расследования о том, что игрок эквадорской сборной Байрон Кастильо на самом деле колумбиец.

Мексика 🇲🇽

Мексиканцев наказали серьёзнее: ассоциация получила штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков, а также один матч без зрителей за оскорбительные скандирования с трибун во время матчей с Польшей и Саудовской Аравией. Болельщики сборной Мексики обзывали вратарей обоих соперников puto, что буквально значит «мужчина-проститутка». Мексиканская ассоциация уже не раз подвергалась санкциям за гомофобные кричалки, но болельщикам явно на это всё равно. Правда, теперь фанатам придётся пропустить матч с Ямайкой в Лиге наций КОНКАКАФ, который состоится 25 марта.

Мексиканские фанаты Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сербия 🇷🇸

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на футбольную ассоциацию Сербии штраф в размере 50 тыс. швейцарских франков, а также наказал частичным закрытием стадиона (25% вместимости – трибуна за воротами) на ближайшем официальном матче сразу за нарушение двух статей кодекса: дискриминация и неподобающее поведение игроков и официальных лиц.

Это – эхо матча сербов со Швейцарией, когда болельщики оскорбляли Гранита Джаку и Шердана Шакири и сообщали, чьим является Косово, а игроки дрались с соперниками и посылали их куда подальше. В том матче каждая сторона была хороша – одна провоцировала, другая на эти провокации велась, – но наказание получила лишь Сербия: ФИФА словно не заметила нарушений со стороны Швейцарии.

Хорватия 🇭🇷

Тут ещё наказания нет – дисциплинарный комитет ФИФА только возбудил дело в отношении хорватской ассоциации за нарушение статей 13 (Дискриминация) и 16 (Порядок и безопасность на матчах) во время встречи за третье место со сборной Марокко.

Аргентина 🇦🇷

Больше всех досталось чемпионам – им грозят наказания сразу по трём статьям:

агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры,

неправомерное поведение игроков и официальных лиц матча,

нарушения регламента в части положений о СМИ и маркетинге ЧМ.

Associated Press пишет, что одно из наказаний связано с тем, что примерно через три часа после завершения матча группа игроков во главе с Лионелем Месси «пробежала с песнями через официальную микст-зону, повредив хрупкие перегородки и не остановившись, чтобы выступить перед международными вещательными и печатными СМИ».

Достаться Аргентине может и за Эми Мартинеса, который при награждении сделал не очень приличный жест с золотой перчаткой, а в раздевалке призвал всех устроить минуту молчания в память о Килиане Мбаппе.

Эмилиано Мартинес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее ФИФА объявила, что проведёт расследование и выяснит, как знаменитый шеф-повар Нусрет Гёкче, также известный как Salt bae, проник на поле во время празднований среди множества других людей, которые не должны были там оказаться. Но за это, скорее всего, будут наказывать уже не Аргентину.