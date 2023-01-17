Кириченко рассказал о распределении обязанностей в тренерском штабе Бердыева

Помощник главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко рассказал, как он, Андрей Мацюра и Дмитрий Хохлов распределяют обязанности в сочинской команде.

«Мы все всё обсуждаем, в том числе и с Дмитрием Бородиным и Патриком Лэзэрэску. Каждый высказывает своё мнение. Вместе с Дмитрием Хохловым мы работаем с полузащитой и атакой, а Андрей Александрович больше с обороной. Хотя понятно, что в тренировке мы смотрим все элементы. Я считаю, что любой тренер не может быть очень узким специалистом.



Помогает ли игровой опыт в тренерской работе? Я считаю, что помогает, хотя на этот счёт есть разные мнения. Мы знаем много тренеров, которые не играли в футбол, как минимум на серьёзном уровне, но достаточно успешных. Жозе Моуринью, например, выиграл Лигу чемпионов. Таким специалистам надо отдать должное, но мне кажется, что игровой опыт подсказывает то, чему нельзя научить», — приводит слова Кириченко пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.