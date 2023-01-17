Сергей Силкин заявил, что не собирается оформлять Fan ID

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сообщил, что не планирует оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Не собираюсь оформлять себе Fan ID», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.
После 17 туров лидером чемпионата России является «Зенит», набравший 42 очка.
- 17 января 2023
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