Сергей Силкин заявил, что не собирается оформлять Fan ID

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сообщил, что не планирует оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Не собираюсь оформлять себе Fan ID», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.

После 17 туров лидером чемпионата России является «Зенит», набравший 42 очка.