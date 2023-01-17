Холанд рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что не думает о выигрыше «Золотого мяча».

«Мы все хотели бы выиграть «Золотой мяч». Но я не думаю, что мне стоит долго об этом размышлять. Если вы и ваша команда будете играть действительно хорошо, вы добьётесь великих результатов, начнёте выигрывать трофеи и наверняка окажетесь в числе финалистов в голосовании в премии», — цитирует Холанда GQ Sports.

Норвежец уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

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