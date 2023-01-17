Холанд: для меня самое важное в жизни — это спать
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, что помогает ему предотвращать стресс.
«Стресс никому не идёт на пользу. Я ненавижу стресс и стараюсь не доводить свою жизнь до этого. Концепция медитации заключается в том, чтобы отбросить вредные мысли. Это личное дело каждого, но для меня это сработало очень хорошо. Я очень беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться. Я думаю, что для меня самое важное в жизни — это спать, не просто много спать, а хорошо спать», — цитирует Холанда GQ Sports.
Норвежец уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.
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