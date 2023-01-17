Скалони рассказал, как судья Матеу Лаос попросил его футболку после матча

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о матче четвертьфинала ЧМ-2022 с Нидерландами, упомянув арбитра Матеу Лаоса.

«В игре было много провокаций, а их тренер сказал несколько вещей, которые завели игроков. Игра была жаркой, но не более, чем обычно. Когда вас атакуют, приходится отвечать. В матче «Малага» — «Мальорка» Матеу Лаос попросил у меня футболку. Это была его первая или вторая игра. Я не сомневаюсь, что он отличный судья, но игра далась ему нелегко. Он разгорячился, и мы не помогли», — приводит слова Скалони Sport.es со ссылкой на СОРЕ.

В матче Аргентина — Нидерланды Матеу Лаос показал рекордное количество жёлтых карточек (18). Аргентина выиграла матч в серии послематчевых пенальти.