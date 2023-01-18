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«Барселона» продаст Рафинью минимум за € 100 млн из-за цены трансфера Мудрика в «Челси»

«Барселона» продаст Рафинью минимум за € 100 млн из-за цены трансфера Мудрика в «Челси»
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Трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» повлиял на оценку бразильца Рафиньи «Барселоной».

Ранее стало известно, что «Арсенал» может купить бразильца после срыва трансфера украинца.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Барселона» хочет получить за Рафинью больше, чем «Челси» заплатил за Мудрика – € 100 млн.

Отмечается, что теперь многие клубы будут использовать цену Мудрика как ориентир в переговорах.

«Арсенал» интересуется Рафиньей, как и еще несколькими игроками на его позиции. Сам вингер не хочет уходить из стана сине-гранатовых.

Ранее стало известно, что «Арсенал» может купить бразильца после срыва трансфера украинца.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 3 очка. Мадридский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании.

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