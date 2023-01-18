Россиянин Амир Ибрагимов забил победный гол в матче за «Манчестер Юнайтед» U15
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Вчера, 17 января, команда «Манчестер Юнайтед» U15 встречалась со сверстниками из «Манчестер Сити». Игра завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 1:0.
Российский футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов вышел на поле с капитанской повязкой и забил единственный гол в этой встрече.
Напомним, в конце августа прошлого года Ибрагимов продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». Таким образом, игрок останется в системе английского клуба минимум до 17 лет — с этого возраста становится возможным заключение профессионального контракта.
В прошлом сезоне Ибрагимов был капитаном «Манчестер Юнайтед» U14, которая одержала победу на Кубке Альберта Фелана. Футболист выступает за юношескую сборную Англии до 15 лет.
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